Компания Samsung продала почти 500 тысяч складной смартфон Galaxy Fold

В Лас-Вегасе на выставке CES 2020, журналисты пообщались с главой мобильного подразделения компании Samsung и выяснили у него реальные цифры продаж складного смартфона Samsung Galaxy Fold.

Я думаю, что мы продали около 500 000 тысяч складного смартфона Galaxy Fold: заявил президент и главный исполнительный директор подразделения IT и мобильных коммуникаций Samsung Electronics Донг Джин Ко.

Данный момент складной смартфон Samsung Galaxy Fold стоит 2000 долларов и продается во многих странах, включая Россию.