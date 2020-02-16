Компания Samsung распродала первую партию Galaxy Z Flip

Компания Samsung провела продажу нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip в Южной Корее.
Спустя 7.5 часов вся первая партия смартфона была распродана. Первая партия смартфонов было всего лишь 900 штук.
Большей популярностью пользуется расцветка Mirror Purple. В этом цвете смартфоны закончились первыми, после чего покупателям был доступен только черный цвет Mirror Black.
Компания также показала смартфон в золотистом корпусе на официальной презентации в Сан-Франциско.Смартфон продавался ценником в 1380 долларов.