Компания Samsung распродала первую партию Galaxy Z Flip

Компания Samsung провела продажу нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip в Южной Корее.

Спустя 7.5 часов вся первая партия смартфона была распродана. Первая партия смартфонов было всего лишь 900 штук.

Большей популярностью пользуется расцветка Mirror Purple. В этом цвете смартфоны закончились первыми, после чего покупателям был доступен только черный цвет Mirror Black.

Компания также показала смартфон в золотистом корпусе на официальной презентации в Сан-Франциско.

Смартфон продавался ценником в 1380 долларов.