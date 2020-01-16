Компания Samsung скоро представит полностью беспроводной телевизор

Компания Samsung работает над беспроводными телевизорами.

Это телевизоры, которым для работы не нужны кабели и провода с розетками. Вместо них будут использоваться электромагнитная индукция. Сейчас инженеры компании Samsung уже смогли добиться беспроводной передачи электроэнергии на расстояние до 2 метров, но только когда между источником и телевизором нет препятствий. Больше к сожалению ни каких подробностей о телевизоре нет. Скорее всего компания Samsung представит прототип такого телевизора в 2021 году.