Компания Samsung тестирует новый SoC S5E9935 Quadra (Exynos 2300)

Компания не собирается останавливаться на разработках топовых чипов для своих устройств. Известный инсайдер Роланд Квандт подтвердил кодовое название следующей флагманской платформы корейского гиганта. Речь идет о SoC Samsung S5E9935 Quadra, которая, скорее всего, в итоге получит название Exynos 2300.

Новая SoC предположительно будет основана на 3-нм техпроцессе, получит новейшие процессорные ядра Arm и новый GPU Xclipse на базе архитектуры AMD. Будет ли это новый RDNA 3 или Samsung все-таки доведет до ума RDNA 2, пока неизвестно.