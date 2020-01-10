Компания Satechi анонсирует зарядное двойное устройство

Большинство адаптеров с подключением двух устройств распределяют мощность. Например, 36 Вт разъем питания будет 18 Вт. Новый адаптер питания Satechi мощностью 108 Вт, такую проблему исключила.

Он очень компактный и легкий, поместиться даже в кармане. Устройство имеет два порта USB-C, один из портов выдает 90 Вт, а другой 18 Вт. При этом распределение нагрузки не будет. Подключенные устройства будут заряжаться без проблем.

Адаптер также оснащен портом USB-A. Он выдает 12 Вт. Это мало, но работает отлично. Продукт доступен в интернет-магазине Satechi по цене 80 долларов.