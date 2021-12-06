Компания SilentiumPC выпустила вентилятор Fluctus 120 PWM ARGB

SilentiumPC представила новый вентилятор Fluctus 120 PWM ARGB. Он был разработан совместно с Synergy Cooling.

SilentiumPC Fluctus 120 PWM ARGB создает высокое статическое давление, необходимое для создания хорошего воздушного потока.

Широкий диапазон регулирования скорости от 300 до 1800 об/мин, делает Fluctus 120 PWM ARGB подходящим для использования как с большими 360 мм, так и с 240 мм и 120 мм радиаторами сжо. Зазубренные передние кромки лопастей вентилятора способствуют снижению шума. Вентилятор Fluctus 120 PWM ARGB позволяет полностью индивидуально настраивать эффекты, цвета и стили подсветки. Резиновые демпферы по всей оси, снижают вибрацию при работе.

Вентиляторы Fluctus 120 PWM ARGB имеют 6-летнюю гарантию производителя. Новинка поступила в продажу по рекомендованной цене 16 евро.