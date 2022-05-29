Компания TCL выпустила смарт-телевизоры линейки C11

TCL представила свою новейшую линейку смарт-телевизоров в Китае по стартовой цене 10 999 юаней (1642 доллара). Линейка TCL C11 доступна в трех размерах — 65 дюймов, 75 дюймов и 85 дюймов.

Телевизоры C11 сочетают в себе передовые технологии для обеспечения высококачественного изображения. Точное управление светом достигается за счет квантово-матричного управления светом в сверхширокой цветовой гамме. TCL C11 также обеспечивает высокую частоту обновления 144 Гц для улучшенного вывода изображения. В телевизорах используется бионическая нанотехнология для обеспечения четкости изображения в условиях окружающей среды. Модели имеют безрамочный панорамный экран QLED и аудиосистему Onkyo 2.1 Hi-Fi.

Смарт-телевизоры TCL C11 поддерживают интеллектуальные жесты управления, четырехстороннюю проекцию и сенсорную проекцию NFC. Модели оснащены чипом Miliro T1, который помогает точно идентифицировать и оптимизировать содержимое изображения по нескольким аспектам. Такие проблемы, как наложение цветов, шум изображения и неровность краев, контролируются суперчипом T1.

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