Компания Thermaltake анонсирует корпус View 51

В новый год с новым корпусом. Компания Thermaltake анонсировала корпус View 51 Tempered Glass ARGB Edition. Корпус разработан для систем с жидкостным охлаждением. Он поддерживает радиаторы охлаждения до 360 мм и обеспечивает быстрый доступ к сливному клапану. Конструкция View 51 TG ARGB Edition обеспечивает хороший воздушный поток между компонентами и имеет встроенные пылевые фильтры в правой и нижней панелях.

Корпус поддерживает материнские платы до форм-фактора CEB. Максимальная высота процессорного кулера составляет 175 мм, а длина видеокарты до 440 мм, которую можно установить в вертикальном положении благодаря продуманной конструкции. Передняя панель View 51 TG ARGB состоит из двух портов USB 3.0, двух портов USB 2.0 и одного порта USB Type-C.

Новый View 51 оснащен закаленными стеклянными панелями с лицевой и боковой стороны. Корпус поставляется с двумя 200 мм вентиляторами установленными спереди и одним 120 мм сзади. View 51 обеспечивает монтаж для двух 2,5/3,5 дюймовых накопителей, а также есть возможность установить кронштейн для еще двух 2,5 дюймовых дисков.