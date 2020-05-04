Компания XMG представила премиальный ноутбук XMG Ultra 17

Ultra 17 имеет 17 дюймовый дисплей FullHD. Частота обновления экрана составляет 144 Гц. Максимальный объем оперативной памяти 128 Гб DDR4. Ноутбук позволяет установить два M.2 накопителя.
Камера охлаждения имеет 6 тепловых трубок и два вентилятора. Система охлаждает компоненты даже при высоких нагрузках. Клавиатура с подсветкой. Доступные подключения: три USB 3-2 Gen 2 (Type-A), USB 3.2 Gen 2 (Type-C), USB 3.2 Gen 2x2 (Type- C), Thunderbolt 3 (Type-C), два разъема Mini DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, 2,5-гигабитный LAN-порт и аудиоразъем HD.
Компания XMG сообщила, что ноутбук станет доступным в конце июня 2020 года.