Компания Xiaomi анонсирует новый Pocophone в феврале месяце

Компания Xiaomi раскрыла информацию выхода нового смартфона Xiaomi Pocophone.

Со слов генерального менеджера бренда Pocophone, новинку представят в феврале месяце 2020 года. А вот точную дату к сожалению он не сообщил.

Новый Xiaomi Pocophone скорее всего получит 120 герцовый IPS LCD дисплей на 6.67 дюймов с разрешением FHD+. Также на дисплее будет вырез для двойной селфи-камеры. За производительность будет отвечать новый процессор Qualcomm Snapdragon 730G. А за автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт. Новинка получит основную камеру с четырьмя модулями и NFC модуль для бесконтактных платежей.