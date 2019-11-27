Компания Xiaomi объявила дату презентации смартфона Redmi K30

Компания Xiaomi объявила дату презентации своего нового смартфона Redmi K30.

Глава подразделения Redmi Лю Вейбинг опубликовал в интернете постер, где написано дата презентации смартфона. Презентация смартфона пройдет 10 декабря этого года в Китае.

Смартфон оснастят 6.6 дюймовым IPS дисплеем с разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. На дисплее сверху разместят двойную селфи камеру. За работу смартфона будет отвечать новый процессор Qualcomm Snapdragon 735, в которой присутствует поддержка 5G сетей.

Смартфон выйдет в двух версиях с 6/8 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. За автономность этого смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Также Redmi K30 получит квадро камеру с главным модулем Sony IMX686 на 60 МП. Смартфон будет поставляться сразу на базе Android 10 c фирменной оболочкой MIUI 11.