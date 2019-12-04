Компания Xiaomi рассекретила характеристики смартфона Redmi K30

Сегодня компанией Xiaomi были опубликованы официальные характеристики смартфона Redmi K30, который должны представить 10 декабря.

Согласно этим данным, устройство должно получить: 6,67- дюймовый экран со врезанной двойной камерой (4,38 мм размером), новую однокристальную систему Snapdragon 765G, основную квадрокамеру, батарею на 4500 мАч и поддержу 30- Вт быстрой зарядки.

Также в сети появилось видео-тизер с лицом бренда Ван Ибо, который демонстрирует смартфон Redmi K30.