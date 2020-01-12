Компания Xiaomi выпустила небольшую колонку Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini

Сегодня компанией Xiaomi была выпущена небольшая колонка Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini, которая является предшественницей большой Mi Outdoor Bluetooth Speaker. Вес устройства 185 г, а его габариты 86 х 86 х 45 мм. Новинка получила интерфейс Bluetooth 5.0, USB-C, батарею на 2000 мАч (до 10 часов работы), степень защиты от воды и пыли IP55, высокочувствительный микрофон и технологию эхоподавления. Также, есть возможность соединить две колонки для воспроизведения музыки в режиме стерео. Новинку можно приобрести всего за $14.