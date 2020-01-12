Компания Xiaomi выпустила небольшую колонку Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini

2020-01-12, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini; [57]
Сегодня компанией Xiaomi была выпущена небольшая колонка Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini, которая является предшественницей большой Mi Outdoor Bluetooth Speaker. Вес устройства 185 г, а его габариты 86 х 86 х 45 мм. Новинка получила интерфейс Bluetooth 5.0, USB-C, батарею на 2000 мАч (до 10 часов работы), степень защиты от воды и пыли IP55, высокочувствительный микрофон и технологию эхоподавления. Также, есть возможность соединить две колонки для воспроизведения музыки в режиме стерео. Новинку можно приобрести всего за $14.


Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini
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