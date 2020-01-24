Компания be quiet! представила серию платиновых блоков питания

2020-01-24, Автор - Ramil; Продукт - Straight Power 11 Platinum; [123]
Блоки питания серии Straight Power 11 Platinum включают шесть блоков питания мощностью 550, 650, 750, 850, 1000 и 1200 Вт. Все модели имеют сертификацию 80 PLUS Platinum. Серия предлагает эффективность до 94,1 %.

Производитель использовал только высококачественные компоненты. Японские конденсаторы, являются самыми надежными в мире. Компоненты охлаждаются 135 мм вентилятором Silent Wings 3. Он имеет 6-полюсный двигатель и гидродинамический подшипник.

Блоки питания имеют полностью модульную систему кабелей. Продукты защищены от понижения и превышения напряжения, защита от превышения температуры, защита от короткого замыкания.

Комментарии и отзывы Straight Power 11 Platinum
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