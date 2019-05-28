Компьютер-рюкзак HP VR Backpack получил видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080

Компания HP показала на выставке Computex 2019 компьютер-рюкзак VR Backpack, который предназначен для работы со шлемами виртуальной реальности (VR). Новинка оснащается процессором Intel Core восьмого поколения, мощной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080, интерфейсами USB 3.0 и Thunderbolt с симметричным разъёмом USB Type-C, двумя аккумуляторами с возможностью «горячей» замены, а также док-станцией, с которой рюкзак может работать как настольный компьютер. HP VR Backpack появится в продаже этим летом по ориентировочной цене от 3300 долларов.