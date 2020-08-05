Компьютерный корпус Azza Pyramid Mini 806 выполненный в форме пирамиды

Компания AZZA Technologies анонсировала "PYRAMID Mini 806", четырехсторонний корпус Mini-ITX из закаленного стекла пирамидального типа.

Конструкция изготовлена из нержавеющей стали SPCC толщиной 1,5 мм, поверхностная панель - из алюминия толщиной 2,0 мм, а четыре боковые панели — из закалённого стекла.

В верхней части корпуса предустановлен 120-мм вентилятор с RGB-подсветкой. Там же можно разместить радиатор системы жидкостного охлаждения аналогичного размера. Корпус вмещает всего два накопителя в форм-факторе 2,5 дюйма . Длина видеокарты не должна превышать 280 мм, высота процессорного кулера — 85 мм.

На панели ввода-вывода доступен порт - USB3.0, аудиоразъем HD. Размер корпуса составляет 368 мм в ширину, 368 мм в длину, 435 мм в высоту и весит 6,3 кг. Кроме того, продукт поставляется с переходным кабелем PCI-Express (длиной 20 см) для подключения видеокарты.

Комментарии и отзывы Azza Pyramid Mini 806
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