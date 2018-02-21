Концепт Sony Xperia XZ2 Compact показался на фото

Сетевые источники опубликовали фото, на котором, как утверждается, изображен прототип смартфона Sony Xperia XZ2 Compact рядом с актуальной моделью. Отметим изогнутую заднюю панель, из-за которой кажется, что основной корпус смартфона висит над поверхностью. Любопытно, что этот дизайн, «Plate+Human», рассматривался разработчиками еще в 2015 году. Сканер отпечатков пальцев, как видно на фото, переехал на заднюю панель. Каким на самом деле получится новый компактный флагман от Sony, узнаем уже через несколько дней.