Концептуальный дизайн смартфона Galaxy Note 20 предлагает тройную камеру

2020-03-11, Автор - Ramil; Продукт - Galaxy Note 20; [12]
Дизайн будущего смартфона Galaxy Note 20, схож с его предшественником. Форма телефона по-прежнему остается прямоугольной.

На задней панели расположена тройная камера с трехкратным оптическим зумом, на с лицевой части селфи-камера. Компания Samsung работает над улучшенным дисплеем, ожидается что смартфон будет использовать адаптивную частоту обновления между 60 и 120 Гц.

Объем памяти для хранения будет составлять 256 Гб с возможностью расширения с помощью microSD.

Концепт смартфона находится в разработке и в скором времени будет представлен.

Комментарии и отзывы Galaxy Note 20
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