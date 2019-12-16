Концептуальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha привезен в Россию

Сегодня в Россию приехал революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, который был анонсирован в конце сентября. На данный момент его нигде нет в продаже, но в России появилась демозона, которая находится в московском торговом центре «Авиапарк» в официальном магазине Xiaomi, где можно посмотреть и пощупать новинку.

За рубежом в онлайн магазинах уже можно оформить предзаказ на данный смартфон по цене 3200 евро.

Напомним, что его главной особенностью стал дисплей, который занимает 180,6% от размера передней панели. По сути, экран занимает почти всю заднюю панель, что позволило отказаться от фронтальной камеры. Из других важных характеристик: тройная камера с главным датчиком разрешением 108 Мп, топовый процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти, поддержка мобильных сетей пятого поколения и аккумулятор на 4050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.