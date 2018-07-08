Koolnee K1 Trio смартфон по низкой стоимости

Koolnee K1 Trio выйдет в свет самый модный и красивый смартфон в этом году. На фронтальной стороне, в нижней части дисплея, находится сканер для распознавания владельца по отпечаткам пальцев. Селфи-камера имеет разрешение 8 МП. Основная камера включает в себя два оптических модуля фирмы Sony на 16 МП и 2 МП. Батарея гаджета имеет приличную емкость 4200 мАч.Электронная начинка устройства основана на 8-ядерном мобильном чипсете MediaTek Helio P23, способном развивать частоту 2 ГГц. Дисплей телефона имеет размер диагонали 6,01 дюйма, соотношение сторон составляет 18:9. Рамки с трех сторон имеют толщину минимального размера. О стоимости пока неизвестно.