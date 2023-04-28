Коралловый Google Pixel 7a показали на рендере

Сетевые источники опубликовали очередное изображение смартфона Google Pixel 7a, официальный релиз которого ожидается уже 10 мая. На этот раз аппарат показали в новой расцветке – коралловой. Утверждается, что смартфон также выйдет в сером, серебристом и голубом цветах.

Что до технических характеристик, Google Pixel 7a прочат наличие 6,1-дюймового OLED-экрана с разрешением Full HD и кадровой частотой 90 Гц, флагманского чипсета Google Tensor G2, до 8 ГБ ОЗУ формата LPDDR5 до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, сдвоенной тыльной камеры с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камеры на 10,8 Мп, батареи ёмкостью 4400 мАч, поддержки 20-Вт проводной и беспроводной зарядок. Ориентировочная цена смартфона составляет 515 долларов за версию с 8/128 ГБ памяти.
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