Коробка Realme GT6 засветилась на фото

Профильный ресурс Smartpix и популярный информатор @OnLeaks поделились фотографиями упаковки смартфона Realme GT6, который еще не был представлен официально. На коробке не указаны характеристики устройства, но они не являются секретом еще начал этого месяца. Предполагается, что перед нами глобальная версия выпущенного недавно в Китае Realme GT Neo6.

Если это правда, то «новинку» оснастят 6,78-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2780:1264 точки, глобальной и пиковой яркостью 1600 нит и 6000 нит соответственно, кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, системой охлаждения площадью 10014 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой зарядки, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, защитой от пыли и влаги IP65, а также предустановленной фирменной прошивкой Realme UI 5.0 на базе ОС Android 14.
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