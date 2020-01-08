Корпус AH T600 TG с дизайном "космолета"

2020-01-08, Автор - Ramil; Продукт - AH T600 TG; [113]
Корпус AH T600 TG выглядит как космический корабль. Он доступен в черно-белом исполнении. Отличается прочным дизайном, стильным внешним видом и тремя панелями из закаленного стекла. Толщина стекол равна 5 мм, с боковой стороны дизайнеры оставили отверстие для дополнительной вентиляции.

В верхней части корпуса расположены порты ввода и вывода, они включают в себя два порта USB 3.0, два порта USB 2.0, аудиоразъем и кнопка питания. AH T600 TG обеспечивает отличный воздушный поток с десятью местами для установки 120 мм или 140 мм вентиляторов. Максимальная высота для установки процессорного кулера составляет 220 мм, видеокарта длиной 300 мм.

Thermaltake AH T600 TG обеспечивает поддержку материнской платы вплоть до форм-фактора ATX с семью слотами расширения PCIe и вертикальным монтажом графического процессора. Корпус поддерживает установку радиатора до 480 мм спереди и до 360 мм сбоку. Можно установить до трех 2,5 /3,5 дюймовых накопителей.

Thermaltake планирует выпустить корпус в этом году.


Комментарии и отзывы AH T600 TG
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