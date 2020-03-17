Корпус Abkoncore H600X Sync получил два 200-мм вентилятора

2020-03-17, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Abkoncore H600X Sync; [107]
Компания Abkoncore представила компьютерный корпус H600X Sync, который предназначен для материнских плат типоразмера mini-ITX, microATX и ATX. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой графических ускорителей длиной до 358 мм, блока питания длиной 180-350 мм, процессорного кулера высотой до 173 мм, до двух 3,5-и до четырех 2,5 накопителей HDD или двух 2,5-дюймовых SSD, жидкостной системы охлаждения с радиаторами длиной 120, 240 или 360 мм и двух 120-мм или 140-мм в дополнение к комплектным вентиляторам (два 200-мм и один 120-мм кулер). Размеры корпуса равны 225:455:495 мм, а масса – 5,6 кг. Цена новинки составляет 83 евро.


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