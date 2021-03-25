Корпус Aerocool Wave получил необычную переднюю панель

Компания Aerocool представила компьютерный корпус Wave, который ориентирован на создание игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 297 мм, двух 3,5 или 2,5- и ещё двух 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 280 мм и процессорного охладителя высотой до 158 мм. Также отметим разделенную на глухую и сетчатую части переднюю панель, боковую панель из закалённого стекла, четыре 120-мм комплектных вентилятора, габариты 206:450:372 мм, два интерфейса USB 3.0, один порт USB 2.0 и стандартные аудиогнезда. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.