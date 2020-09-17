Корпус Antec DP502 Flux получил пять 120-мм вентиляторов

Компания Antec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью DP502 Flux, которая подойдет для создания яркой игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат формата АТХ, Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 405 мм, одного 3,5-и двух 3,5/2,5 дюймовых и ещё трёх 2,5-дюймовых накопителей, процессорного кулера высотой до 175 мм и жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм. Также отметим переднюю панель с ребристым исполнением, откидную крышку с вентиляционными отверстиями, за которой располагается 5,25-дюймовый отсек, боковую панель из 4-мм закаленного стекла и пять 120-мм комплектных вентилятора, три из которых могут похвастаться адресуемой многоцветной подсветкой ARGB.