Корпус Antec DP502 Flux получил пять 120-мм вентиляторов

Компания Antec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью DP502 Flux, которая подойдет для создания яркой игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат формата АТХ, Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 405 мм, одного 3,5-и двух 3,5/2,5 дюймовых и ещё трёх 2,5-дюймовых накопителей, процессорного кулера высотой до 175 мм и жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм. Также отметим переднюю панель с ребристым исполнением, откидную крышку с вентиляционными отверстиями, за которой располагается 5,25-дюймовый отсек, боковую панель из 4-мм закаленного стекла и пять 120-мм комплектных вентилятора, три из которых могут похвастаться адресуемой многоцветной подсветкой ARGB.

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