Корпус Antec P7 Neo появится в продаже по цене 69 евро

Antec представила новый корпус P7 Neo.

Корпус оснащен тремя предустановленными вентиляторами, два спереди и один сзади. Дополнительно можно установить еще один вентилятор на переднюю панель. Вентиляционные отверстия обеспечивают улучшенный воздушный поток.

Antec P7 Neo поддерживает материнские платы E- ATX, ATX, M-ATX, ITX форм-фактора. Максимальная поддерживаемая длина видеокарты 350 мм, высота кулера ограничена 165 мм. Корпус имеет один пылевой фильтр на нижней панели. Семь слотов расширения. Шумопоглощающие боковые панели снижают шум работающей системы. Специальный кожух скрывает блок питания и накопители.

Панель управления оборудована кнопкой питания, двумя портами USB 3.0 и аудиоразъемом.

Корпус Antec P7 Neo поступит в продажу в этом месяце, его цена составляет 69 евро.
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Корпус Antec P7 Neo появится в продаже по цене 69 евро

Antec представила новый корпус P7 Neo. ...
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