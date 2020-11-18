Корпус BitFenix Nova Mesh SE TG получил четыре расцветки

Компания BitFenix пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Nova Mesh SE TG, которая ориентирована на создания игровой системы с ярким дизайном. Новинка характеризуется сетчатой передней панелью, боковой панелью из 4-мм закалённого стекла, черной, белой, красно-черной и фиолетово-белой расцветками, размерами 450:380:211 мм, четырьмя комплектными 120-мм вентиляторами с адресуемой ARGB-подсветкой, поддержкой жидкостного охлаждения с радиатором до 360 мм, процессорного кулера высотой до 154 мм, поддержкой системных плат Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, семи карт расширения, двух 3,5 и до трех 2,5-дюймовых накопителей и видеокарт длиной до 315 мм. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.