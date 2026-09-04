Корпус Cooler Master Elite 360 Divine Realm получил 10-дюймовый экран

Компания Cooler Master пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Elite 360 Divine Realm, которая удивляет наличием встроенного 10,1-дюймового дисплея с разрешением 1200:800 точек. На него выводится информацию о показателях системы, живые обои и другой контент. Новинка также характеризуется поддержкой материнских плат типоразмера ITX и M-ATX, пятью слотами PCIe, поддержкой процессорного охладителя высотой до 170 мм, графического адаптера длиной до 425 мм, блока питания ATX длиной до 250 мм, 20 мм для укладки кабелей, отсеками под 3,5- и 2,5-дюймовые накопители, поддержкой трех 120-мм или двух 140-мм вентиляторов сверху, радиатора СЖО длиной до 360 мм и толщиной до 45 мм, одного 120-мм вентилятора сзади и двух сбоку, двумя портами USB 3.0, одним разъемом USB-C (до 20 Гбит/с), двумя 3,5-мм аудиогнездами, а также габаритами 585:218:424 мм. Цена корпуса на дебютном китайском рынке составила эквивалент 90 долларов.

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