Мини-ПК ASUS ROG NUC 20th Anniversary Edition оценили в $6500

Компания ASUS выпустила в Китае коллекционное издание компактного компьютера ROG NUC 20th Anniversary Edition, выход которого приурочен к 20-летнему юбилею бренда Republic of Gamers. Цена ПК составила эквивалент 6480 долларов.

Новинку оснастили полупрозрачным корпусом с размерами 282,4:189,5:56,5 мм и объемом 3 литра, 24-ядерным чипом Intel Core Ultra 9 290HX Plus, графическим адаптером GeForce RTX 5090 с 24 ГБ памяти GDDR7, 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-6400 с поддержкой расширения до 128 ГБ, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe Gen6 NVMe вместимостью 2 ТБ, дополнительным слотом M.2 PCIe Gen4, системой охлаждения с испарительной камерой (Vapor Chamber) и тремя вентиляторами, 380-Вт внешним блоком, съемной подставкой со встроенным акселерометром, интерфейсами USB-A, USB-C и 3,5-мм аудиогнездом спереди, USB-C с Thunderbolt 4, USB-A со скоростью до 10 Гбит/с, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и портом 2.5G Ethernet сзади, а также адаптерами беспроводной связи Intel Killer Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.