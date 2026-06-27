Мини-ПК ASUS ROG NUC 20th Anniversary Edition оценили в $6500

Компания ASUS выпустила в Китае коллекционное издание компактного компьютера ROG NUC 20th Anniversary Edition, выход которого приурочен к 20-летнему юбилею бренда Republic of Gamers. Цена ПК составила эквивалент 6480 долларов.

Новинку оснастили полупрозрачным корпусом с размерами 282,4:189,5:56,5 мм и объемом 3 литра, 24-ядерным чипом Intel Core Ultra 9 290HX Plus, графическим адаптером GeForce RTX 5090 с 24 ГБ памяти GDDR7, 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-6400 с поддержкой расширения до 128 ГБ, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe Gen6 NVMe вместимостью 2 ТБ, дополнительным слотом M.2 PCIe Gen4, системой охлаждения с испарительной камерой (Vapor Chamber) и тремя вентиляторами, 380-Вт внешним блоком, съемной подставкой со встроенным акселерометром, интерфейсами USB-A, USB-C и 3,5-мм аудиогнездом спереди, USB-C с Thunderbolt 4, USB-A со скоростью до 10 Гбит/с, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и портом 2.5G Ethernet сзади, а также адаптерами беспроводной связи Intel Killer Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.
Представлен ПК MSI MAG Infinite S AI 2nd на Core Ultra 7 265…
Компания MSI пополнила ассортимент игровых настольных компьютеров моделью MAG Infinite S AI 2nd, которая …
Представлены мини-ПК MSI Cubi NUC TWG…
Компания MSI пополнила ассортимент мини-ПК моделью MSI Cubi NUC TWG, которая получила корпус объёмом 0,55…
Настольный ПК Lenovo Legion Blade 7000K оценили в 1550 долла…
Компания Lenovo объявила о выпуске обновленной версии настольного ПК Legion Blade 7000K, который основан …
Водонепроницаемый ПК Silent PC Water Proof PC оценили в 3350…
Компания Silent PC дала старт продажам компьютера название Water Proof PC, главной особенностью которого …
Мини-ПК AMD Ryzen AI Halo готов для предзаказа …
Сетевые источники сообщают, что производительный мини-ПК AMD Ryzen AI Halo стал доступен для предзаказа н…
Мини-ПК ASUS ROG NUC 20th Anniversary Edition оценили в $650…
Компания ASUS выпустила в Китае коллекционное издание компактного компьютера ROG NUC 20th Anniversary Edi…
Представлен крошечный ПК Lenovo AI Host Mini …
Компания Lenovo выпустила на дебютный китайский рынок мини-ПК AI Host Mini, который получил корпус с разм…
Представлен ПК Machenike Dawn Pro на Core i9-14900HX…
Компания Machenike пополнила ассортимент настольных компьютеров моделью Dawn Pro, которая основана на чип…
GameMax F36 обзор, тесты и сборка компактного корпусаGameMax F36 обзор, тесты и сборка компактного корпуса
XPG LANDER 300 обзор, тесты и сборка стильного корпусаXPG LANDER 300 обзор, тесты и сборка стильного корпуса
Обзор 4FAN Magnus. Компактный и вместительный корпусОбзор 4FAN Magnus. Компактный и вместительный корпус
GAMEMAX T20 обзор, тесты и сборка корпуса с панорамным остеклениемGAMEMAX T20 обзор, тесты и сборка корпуса с панорамным остеклением
Eurocase M9 Max обзор, тесты и сборка корпуса с пятью вентиляторамиEurocase M9 Max обзор, тесты и сборка корпуса с пятью вентиляторами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor