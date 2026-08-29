Мини-ПК Hasee Ares Mini R78D на Ryzen 7 8745HS оценили в 300 долларов

Компания Hasee пополнила ассортимент компактных ПК моделью Ares Mini R78D, которая базируется на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 7 8745HS на архитектуре Zen 4 с тактовой частотой до 4,9 ГГц и встроенным графическим адаптером Radeon 780M. Новинка также характеризуется двумя слотами SO-DIMM для оперативной памяти DDR5, двумя разъемами PCIe M.2 для твердотельных накопителей, корпусом с габаритами 150:150:59,5 мм, одним портом USB-C и двумя разъемами USB-A спереди, четырьмя портами USB-A 3.0, одним USB4 для подключения внешней видеокарты, а также интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 сзади. Цена на мини-ПК стартует от 300 долларов.