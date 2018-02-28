Корпус Cooler Master H500P Mesh White появится уже в апреле

Компания Cooler Master представляет новый корпус H500P Mesh White. Новинка выполнена в корпусе из стали с боковой вставкой из закаленного стекла. Появится в продаже в апреле по ориентировочной цене 10 000 рублей.

Два 200-мм RGB вентилятора на передней панели для эффективного забора воздуха.

Сетчатая передняя панель предотвращает попадание пыли в корпус.

Декоративные панели, позволяющие полностью скрыть от глаз торчащие провода.

Возможность вертикальной установки видеокарты.

Возможность установки 360 мм СЖО.

Ключевые особенности: