Корпус Cooler Master H500P Mesh White появится уже в апреле

Компания Cooler Master представляет новый корпус H500P Mesh White. Новинка выполнена в корпусе из стали с боковой вставкой из закаленного стекла. Появится в продаже в апреле по ориентировочной цене 10 000 рублей.
Ключевые особенности:
- Два 200-мм RGB вентилятора на передней панели для эффективного забора воздуха.
- Сетчатая передняя панель предотвращает попадание пыли в корпус.
- Декоративные панели, позволяющие полностью скрыть от глаз торчащие провода.
- Возможность вертикальной установки видеокарты.
- Возможность установки 360 мм СЖО.