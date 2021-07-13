Корпус Cooler Master MasterBox NR200P получил яркие расцветки

Компания Cooler Master пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью MasterBox NR200P, которая ориентирована на создание компактной системы. Новинка характеризуется тремя слотами расширения, поддержкой системных плат Mini-ITX, видеокарт длиной до 330 мм, одного 3,5-, одного 3,5/2,5 и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 280 мм и процессорного охладителя высотой до 155 мм.

Также отметим розовую, бирюзовую, оранжевую и фиолетовую расцветки, размеры 376:185:292 мм, боковую панель из закалённого стекла или стенку с перфорацией для более эффективного отвода тепла. Цена и дата начала продаж будут корпуса будут объявлены позже.