Корпус DeepCool ARK 90 оснастили системой жидкостного охлаждения

Компания DeepCool пополнила ассортимент корпусов моделью New Ark 90, которая изначально была продемонстрирована на выставке Computex 2017. Новинка комплектуется системой жидкостного охлаждения (СЖО) серии Captain с 280-мм радиатором и двумя 140-мм вентиляторами с RGB-подсветкой. В корпус можно установить материнские платы типоразмера E-ATX/ATX/M-ATX/Mini-ITX, карты расширения по формуле «8+2», до трёх 3,5-дюймовых или до шести 2,5-дюймовых накопителей. Максимально допустимая длина видеокарты составляет 400 мм. Также отметим синхронизированную многоточечную систему подсветки и боковую стенку из закалённого стекла. New Ark 90 появится в продаже в феврале по ориентировочной цене 300 долларов.