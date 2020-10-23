Корпус Deepcool CL500 4F AP получил четыре ARGB-вентилятора

Компания Deepcool пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью CL500 4F, которая предназначена для создания игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой видеокарт длиной до 330 мм, системных плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, двух 3,5- и двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорного охладителя высотой 165 мм, а также жидкостной системы охлаждения с радиаторами формата 240 мм и 120 мм.

Также отметим сетчатую передняя панель, боковую панель из закаленного стекла, четыре комплектных 120-мм кулера с адресуемой ARGB-подсветкой, размеры 473:226:519 мм, массу 8,4 кг, два порта USB 3.0 Type-A и стандартное аудиогнездо. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Deepcool CL500 4F AP
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