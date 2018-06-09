Корпус In Win 307 получил 144 светодиода

2018-06-09, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - In Win 307; [112]
Компания In Win показала в рамках выставки Computex довольно необычный корпус In Win 307, который оснастили дисплеем почти во всю переднюю панель. Если точнее, то речь идет полупрозрачной панели, состоящей из 144 светодиодов. Дисплей подключается к ПК через порт USB и синхронизируется со специальным ПО, которое необходимо для вывода изображения на экран. Это могут быть обычные изображения, анимированные картинки, графический эквалайзер системы или, например, часы. Сообщается о возможности установить графический ускоритель длиной до 35 см, процессорный кулер высотой до 16 см, восемь 120-мм вентиляторов и шесть накопителей – два 3,5-дюймовых и четырех 2,5-дюймовых. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.


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