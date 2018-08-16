Корпус Jonsbo U5 S выполнен с использованием алюминиево-магниевого сплава

Представлен компьютерный корпус Jonsbo U5 S с использованием алюминиево-магниевого сплава. Аппарат создан для создания игровых настольных систем и позволяет использовать до семи карт расширения. Сообщается о применении материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Имеется также место для двух накопителей в форм-факторе 3,5 или 2,5 дюйма и еще для двух 2,5-дюймовых устройств хранения данных. Габариты устройства составляют: 219 * 418 * 440 мм. Предусмотрены гнезда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0. Цена новинки пока не раскрывается.