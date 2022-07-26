Корпус MONTECH SKY ONE LITE обеспечивает максимальный воздушный поток

Бренд MONTECH объявил о выпуске нового корпуса SKY ONE LITE. Он представлен в черном и белом цветовом исполнении. Новинка обеспечивает максимальный воздушный поток, благодаря трем предустановленных вентиляторами и сетчатой панели с ARGB-подсветкой.

Корпус SKY ONE LITE оснащен боковой панелью из закаленного стекла для демонстрации внутренних компонентов системы. Также корпус поддерживает установку до 3 вентиляторов 120/140 мм или радиатор до 360 мм на переднюю панель, 2 вентилятора 120/140 мм или радиатор до 280 мм на верхнюю панель, 2 вентилятора 120 мм на кожух блока питания и один 120-мм вентилятор или радиатор сзади.

Порты ввода/вывода включают: порт USB 3.1 Gen 2 Type-C, два порта USB 3.0, аудиоразъемы и кнопка управления подсветкой и питания.

Корпус поддерживает материнские платы форм-фактора ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, видеокарты длиной до 350 мм, кулер высотой до 170 мм и до 5 накопителей.

SKY ONE LITE доступен в черном цвете за 69,99 долларов и в цвете Frost White за 72,99 долларов.