MONTECH SKY ONE LITE

Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 12:13

SKY ONE LITE доступен в черном цвете за 69,99 долларов и в цвете Frost White за 72,99 долларов.

Корпус SKY ONE LITE оснащен боковой панелью из закаленного стекла для демонстрации внутренних компонентов системы. Также корпус поддерживает установку до 3 вентиляторов 120/140 мм или радиатор до 360 мм на переднюю панель, 2 вентилятора 120/140 мм или радиатор до 280 мм на верхнюю панель, 2 вентилятора 120 мм на кожух блока питания и один 120-мм вентилятор или радиатор сзади.

Бренд MONTECH объявил о выпуске нового корпуса SKY ONE LITE. Он представлен в черном и белом цветовом исполнении. Новинка обеспечивает максимальный воздушный поток, благодаря трем предустановленных вентиляторами и сетчатой панели с ARGB-подсветкой.

Корпус MONTECH SKY ONE LITE обеспечивает максимальный воздушный поток

