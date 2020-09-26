Корпус Monsterlabo The Beast способен охладить процессор мощностью 300 Вт

Производитель корпусов MonsterLabo анонсировала новый уникальный в своем роде корпус с двумя радиаторами для охлаждения процессора. The Beast выполнен из стекла и алюминия толщиной 6 мм. Схожий дизайн мы видели у компании INWIN.

Система охлаждения в корпусе представляет собой два алюминиевых радиатора по 3 кг каждый и десятью 6 мм медными тепловыми трубками. Производитель заявляет, что корпус способен отводит до 300 Вт тепла, а при добавлении двух вентиляторов до 500 Вт.

Корпус The Beast поддерживает материнские платы Mini-ITX, Micro-ATX и ATX форм-фактора. Совместимость с процессорами Intel и AMD, включая TR4. Максимальная длина видеокарты составляет 290 мм.

Рекомендованная стоимость корпуса 349 долларов, выйдет он в первом квартале 2021 года.