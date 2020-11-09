Корпус NZXT CRFT 07 H510i Mass Effect оценен в $200

Компания NZXT пополнила ассортимент корпусов серии CRFT моделью 07 H510i Mass Effect, посвященную одноименной игре. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат типоразмера mini-ITX, microATX или ATX, видеокарты длиной до 381 мм (325 мм при СЖО), трех 3,5 и трех 2,5-дюймовых накопителей, процессорного кулера высотой до 165 мм и жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 140 мм. Также отметим два комплектных вентилятора Aer F120 Case Version), специальную текстуру в оформлении корпуса, боковую панель из закаленного стекла, размеры 210:460:428 мм, встроенный концентратор вентиляторов на три канала, двумя лентами с адресуемой светодиодной подсветки, интерфейсами USB 3.1 Gen 2 Type-C и USB 3.1 Gen 1 Type-A. Корпус станет доступен для покупки в декабре в количестве всего 500 штук. Цена составит 200 долларов.