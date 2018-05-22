Корпус NZXT H700i Ninja Edition выполнен в особом синем цвете в стиле ниндзя

Представлен корпус NZXT H700i Ninja Edition с оригинальным дизайном для игровых ПК. Новинка выполнена в особом синем цвете в стиле ниндзя, а также соответствует формату Mid-Tower. Сообщается о применении материнских плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX или Mini-ITX и семи посадочных мест для карт расширения. Внутри H700i Ninja Edition может содержать до трёх накопителей типоразмера 3,5 дюйма и до семи устройств хранения данных типоразмера 2,5 дюйма. Предусмотрены гнёзда для наушников и микрофона, по два порта USB 2.0 и USB 3.0 Gen 1. Оценивается корпус в 250 долларов США.