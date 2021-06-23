Корпус Sharkoon REV300 имеет семь предустановленных вентиляторов

Компания Sharkoon выпустила новый корпус REV300.

Корпус имеет особую конфигурацию. В REV300 боковая панель из закаленного стекла расположена на правой стороне, а значит комплектующие также располагаются на правой стороне.

Особенностью корпуса является семь предустановленных вентиляторов с RGB-подсветкой. Три 140 мм вентилятора установлены на переднюю панель, три 120 вентилятора установлены на задней панели и еще один 120 мм расположен на верхней панели.

Sharkoon REV300 обеспечивает широкую совместимость для комплектующих. Модель поддерживает установку радиаторов СВО до 420 мм. В корпусе легко помещается видеокарта длиной до 345 мм и кулер высотой до 177 мм. Sharkoon REV300 поддерживает материнские платы Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX форм-фактора.

Sharkoon REV300 доступен по цене 144 доллара.