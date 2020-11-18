Корпус Sharkoon RGB Slider получил адресуемую подсветку

Компания Sharkoon представила компьютерный корпус RGB Slider, который подойдет для создания игровой системы со строгим дизайном. Новинка формата Mid Tower характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, видеокарт длиной до 335 мм, трёх 120-мм вентиляторов спереди и двух 120/140 мм сверху, процессорного кулера высотой до 157 мм, двух 3,5/2,5-и ещё трёх 2,5-дюймовых накопителей. Также отметим боковую стенку из закалённого стекла, переднюю панель с линией адресуемой RGB-подсветкой, размерами 400:190:456 мм, массой 4,85 кг, гнёздами для наушников и микрофона, двумя портами USB 3.0 и разъёмом USB 2.0.