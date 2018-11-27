Корпус Sharkoon TG4 получил четыре вентилятора с подсветкой

Компания Sharkoon пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью TG4, которая явно ориентирована на создание игрового ПК. Новинка характеризуется поддержкой материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, шести карт расширения, видеокарт длиной до 375 мм, двух 3,5 дюймовых или четырех 2,5-дюймовых накопителей, блока питания длиной до 265 мм и процессорного охладителя высотой до 160 мм. Также отметим стенку из закаленного стекла, четыре 120-мм вентилятора, гнёзда для наушников и микрофона, двапорта USB 3.0. Пользователи смогут выбрать из версий с красной, синей или многоцветной (RGB) подсветкой. Размеры корпуса равны 455:200:430 мм, а масса – 5,3 кг.