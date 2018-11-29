Корпус Sharkoon TG4 получил переднюю и боковую панели из закаленного стекла

Представлен компьютерный корпус Sharkoon TG4 с четырьмя вентиляторами. Аппарат предназначен для создания настольной системы игрового класса. Корпус получил переднюю и боковую панели из закаленного стекла. Сообщается о применении материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX и имеется место для шести карт расширения. Внутри система может быть оборудована двумя накопителями в форм-факторе 3,5 дюйма и четырьмя устройствами хранения данных типоразмера 2,5 дюйма. Габариты устройства составляют: 455 * 200 * 430 мм. Предусмотрены гнезда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0. Цена новинки пока не раскрывается.