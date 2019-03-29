Корпус SilentiumPC Signum SG1X TG RGB получил четыре RGB-вентилятора

Компания SilentiumPC пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Signum SG1X TG RGB, которая подойдет для создания игровой системы. Новинка получила две панели из закалённого стекла и четыре 120-мм вентилятора Sigma HP Corona RGB с многоцветной подсветкой на основе 18 светодиодов. Корпус поддерживает установку материнских плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, семи карт расширения, двух средств хранения данных формата 3,5/2,5 дюйма и двух 2,5-дюймовых накопителей, до восьми 120-мм вентиляторов, жидкостной системы охлаждения с радиаторами формата от 120 мм до 360 мм, процессорного охладителя высотой до 161 мм, видеокарты длиной до 325 мм и блока питания длиной до 160 мм. Габариты корпуса равны 448:216:413 мм.