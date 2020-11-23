Корпус SilentiumPC Ventum VT2 получил четыре версии

Компания SilentiumPC пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Ventum VT2, которая ориентирована на создание игровой системы. Новинка характеризуется размерами 441:374:215 мм, поддержкой материнских плат формата Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, семи карт расширения, видеокарт длиной до 290 мм, до трех 2,5- и одного 3,5-дюймового накопителя, процессорного кулера высотой до 159 мм. Корпус выйдет в четырех версиях: Ventum VT2 EVO TG ARGB отличается боковой стенкой из закалённого стекла и тремя передними 120-мм вентиляторами Stella HP ARGB с адресуемой подсветкой, Ventum VT2 TG ARGB получила стеклянную панель и тыльный 120-мм вентилятор Pulsar HP ARGB, Ventum VT2 TG имеет стеклянную боковую стенку, а Ventum VT2 – аскетичную «глухую» стенку.

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