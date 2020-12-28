Корпус Streacom DB4 вышел в титановой расцветке

Сетевые инсайдеры сообщили о выходе новой версии ПК-корпуса Streacom DB4, который отличается от ранее вышедших черного и белого вариантов титановой расцветкой. Новинка характеризуется алюминиевым исполнением, габаритами 260:260:270 мм, массой 7.5 кг, поддержкой материнской платы типоразмера mini-ITX, которая устанавливается вертикально разъемами вниз, графического ускорителя длиной до 200 мм и высотой до 110 мм, пяти 3,5- или двенадцати 2,5-дюймовый накопителей. Сам корпус выступает в роли радиатора. За отвод тепла от CPU к стенкам корпуса отвечают четыре 6-мм тепловые трубки. Такая система подойдет для процессоров с TDP до 65 Вт или до 120 Вт с дополнительными тепловыми трубками. Производитель рекомендует использовать блоки питания Nano мощностью до 160 Вт с внешним адаптером электросети или ZeroFlex. Цена корпуса составляет 250 евро.

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