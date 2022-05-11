Корпус Thermaltake V350 TG ARGB Air получил четыре вентилятора

Компания Thermaltake пополнила ассортимент ПК-корпусов моделями V350 TG ARGB Air и V350 TG ARGB Air Snow, которые отличаются черной и белой расцветками соответственно. Новинка формата Mid Tower характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini ITX, Micro ATX и ATX, видеокарт длиной до 390 мм, процессорного кулера высотой до 160 мм, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм, а также двух 3,5/2,5 и пяти 2,5-дюймовых накопителей.

Также отметим четыре комплектных 120-мм вентилятора, три из которых с подсветкой ARGB, размеры 475:220:461 мм, переднюю панель с перфорацией, боковую панель из закалённого стекла, два порта USB 3.0 и один USB 3.2 (Gen 2) Type-C, а также аудиогнезда. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

Корпус Thermaltake V350 TG ARGB Air получил четыре вентилято…
Корпус Thermaltake V350 TG ARGB Air получил четыре вентилятоКомпания Thermaltake пополнила ассортимент ПК-корпусов моделями V350 TG ARGB Air и V350 TG ARGB Air Snow,…
Мини-ПК Minisforum Elitemini B550 появился в продаже…
Мини-ПК Minisforum Elitemini B550 появился в продажеКомпания Minisforum дала старт продажам мини-ПК Elitemini B550, который был представлен в феврале этого. …
Biostar представил корпус Racing V8 Overdrive…
Biostar представил корпус Racing V8 OverdriveBIOSTAR представил модный корпус V8 Overdrive, разработанный специально для воплощения элементов дизайна …
Представлен ПК-корпус Cougar Purity RGB…
Представлен ПК-корпус Cougar Purity RGBКомпания Cougar пополнила ассортимент корпусов моделью Purity RGB, которая предназначена для построения и…
Lian Li и DAN Cases выпустили компактный корпус A4-H2O…
Lian Li и DAN Cases выпустили компактный корпус A4-H2OLian Li в партнерстве с DAN Cases выпустили новейший корпус объемом 11 литров - A4-H2O. …
MSI представила свои новейшие продукты линейки White Gaming…
MSI представила свои новейшие продукты линейки White GamingСегодня MSI представила свои новейшие продукты линейки White Gaming. MPG GUNGNIR 110R WHITE, MAG CORELIQU…
CORSAIR выпустила корпус Mid-Tower с подсветкой 5000T RGB…
CORSAIR выпустила корпус Mid-Tower с подсветкой 5000T RGBCORSAIR, мировой лидер в производстве компонентов для геймеров сегодня анонсировала новый корпус для ПК C…
Представлен игровой ПК MSI MAG Meta* 5 5E на AMD Ryzen 7 580…
Представлен игровой ПК MSI MAG Meta* 5 5E на AMD Ryzen 7 580Компания MSI представила игровой десктоп MAG Meta* 5 5E, который работает под управлением операционной си…
Обзор DEEPCOOL CK560 (R-CK560-WHAAE4-G-1). Тесты и сборка корпусаОбзор DEEPCOOL CK560 (R-CK560-WHAAE4-G-1). Тесты и сборка корпуса
Обзор Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint (FD-C-TOR1A-04). Тесты и сборка корпусаОбзор Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint (FD-C-TOR1A-04). Тесты и сборка корпуса
Обзор XPG Starker Air. Корпус для эффектных и холодных сборокОбзор XPG Starker Air. Корпус для эффектных и холодных сборок
Обзор Aerocool Wave (Wave-G-BK-v3). Недорогой корпус для игровой сборкиОбзор Aerocool Wave (Wave-G-BK-v3). Недорогой корпус для игровой сборки
Обзор ABKONCORE C700. Недорогой корпус со стеклом и подсветкойОбзор ABKONCORE C700. Недорогой корпус со стеклом и подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor