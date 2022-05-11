Корпус Thermaltake V350 TG ARGB Air получил четыре вентилятора

Компания Thermaltake пополнила ассортимент ПК-корпусов моделями V350 TG ARGB Air и V350 TG ARGB Air Snow, которые отличаются черной и белой расцветками соответственно. Новинка формата Mid Tower характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini ITX, Micro ATX и ATX, видеокарт длиной до 390 мм, процессорного кулера высотой до 160 мм, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм, а также двух 3,5/2,5 и пяти 2,5-дюймовых накопителей.

Также отметим четыре комплектных 120-мм вентилятора, три из которых с подсветкой ARGB, размеры 475:220:461 мм, переднюю панель с перфорацией, боковую панель из закалённого стекла, два порта USB 3.0 и один USB 3.2 (Gen 2) Type-C, а также аудиогнезда. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.