Корпус Z-Tower стоит 5500 долларов

Вы думаете, что современные компьютерные корпуса стоят слишком больших денег? Посмотрите на новый продукт от компании In Win под названием Z-Tower. Это корпус из алюминия, который выглядит крайне интересно и весит 42 килограмма. При том, это 42 килограмма чистого алюминия, которые выполнены в необычной форме. Стоит такая радость 5500 долларов, то есть больше, чем 99% игровых компьютеров на планете. Зато это точно тот корпус, которого не будет у подавляющего большинства геймеров на планете и это круто, конечно же. Обзора на данный корпус не будет по понятным причинам, но если вы большой любитель чего-то вот такого, то обязательно обратите свое внимание. В крайнем случае можно будет переплавить алюминий и получить громадный брусок для творчества.